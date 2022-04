I riti di Pasqua nei comuni iblei: feste di popolo per esorcizzare la pandemia

La Pasqua nei comuni iblei ha segnato il ritorno della gente nelle piazze, in processione dietro i simulacri del Cristo e della Madonna, nelle chiese gremite di fedeli. Come se si volesse esorcizzare, in un sol giorno, due anni di isolamento e di paure. E così in migliaia si sono dati appuntamento a Comiso per "La Pace"; a Modica, per la "Madonna Vasa Vasa"; a Scicli, per il passionale e tumultuoso omaggio del "Gioia" che ha visto per qualche minuto come portatore anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Poche mascherine a nascondere i volti sorridenti di fedeli, preti e autorità.

NELLA FOTO, un momento della Madonna Vasa Vasa di Modica