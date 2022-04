Incidente stradale oggi pomeriggio sull’Asse dei servizi di Catania in direzione Siracusa. Un’ Alfa Romeo si è schiantata contro il guard rail, rimanendo accartocciata. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo uno dei due passeggeri, incastrato tra le lamiere, per affidarlo al personale sanitario del 118 mentre l’altro era già fuori dalla macchina. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.