Lutto nel mondo del cinema, è morta Catherine Spaak: aveva 77 anni

È morta l'attrice Catherine Spaak. Il decesso a Roma in una clinica in via Carlo Poerio. Aveva 77 anni. Nel 2020 era stata colpita da una emorragia cerebrale. Catherine Spaak è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina belga naturalizzata italiana, diva cinematografica degli anni sessanta e settanta. Sulla cresta dell'onda dai primi anni '60 (al suo debutto nel film "Il Buco" aveva appena 14 anni), fu protagonista della grande commedia all'italiana: celebri le sue interpretazioni in "Il sorpasso", "L'armata Brancaleone", "Adulterio all'italiana" e "La matriarca". Molto affezionata alla sorella Agnès, anche lei attrice e fotografa, aveva vari matrimoni alle spalle: il primo con Fabrizio Capucci, sposato nel 1963, il secondo con Johnny Dorelli, nel 1972. Nel 1993 sposò invece l'architetto Daniel Rey, mentre l'ultimo matrimonio risale al 2013 con Vladimiro Tuselli: di recente però Catherine aveva dichiarato di essere single.