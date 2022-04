Raccolta differenziata a Rosolini pure a Pasquetta

"Voglio augurare ai miei concittadini una buona Pasquetta e nello stesso tempo li invito ad assumere atteggiamenti responsabili".

A dirlo è il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola che ringrazia gli operatori ecologici dell'Igm, perchè anche in un giorno di festa come questo 18 aprile, saranno al servizio della città per la raccolta differenziata. "Il ringraziamento va esteso a tutti i dipendenti comunai per il lavoro che svolgono per la nostra comunità - afferma Spadola - Abbiamo attivato per questa festività pure una squadra per fronteggiare qualsiasi emergenza. La nostra amministrazione - conclude il sindaco - è disponibile h24".