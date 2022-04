Donna danese trovata morta in casa a Siracusa: forse colta da un malore

I carabinieri hanno trovato in un appartamento nel centro storico di Ortigia il cadavere di una 56enne, originaria della Danimarca, domiciliata a Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione dei militari la donna potrebbe avere avuto un malore e sarebbe caduta a terra sbattendo la testa.

La donna, residente a Londra, doveva recarsi da alcuni parenti in Toscana. Sarebbero stati proprio questi ultimi non avendo notizie ad avvisare le forze dell'ordine.

Gli investigatori hanno effettuato alcuni rilievi nell'appartamento della donna ma sarà il medico legale, incaricato dalla Procura di Siracusa che ha aperto un'inchiesta sul decesso, a chiarire le cause della morte.