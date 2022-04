Al Duomo di Ragusa celebrata la tradizionale 'scinnuta'

"Truonu viva, Truonu viva, Truonu viva" è stata la triplice manifestazione di giubilo riecheggiata, ieri sera, all'interno del Duomo di Ragusa affollato di devoti e fedeli per la tradizionale "Scinnuta", celebrata dopo i due anni di fermo forzato a causa dell'emergenza pandemica.

Stracolma la chiesa sebbene per scelta precisa del parroco, il sacerdote Pietro Floridia, e del comitato dei festeggiamenti fosse stato deciso di non pubblicizzare l'evento religioso.

Ma è bastato solo il passaparola per far sì che il Duomo si riempisse. I festeggiamenti in onore di San Giorgio martire hanno dunque preso il via con questo speciale momento: subito dopo la messa vespertina della Santa Pasqua, i devoti e i fedeli hanno di nuovo potuto incontrare il santo cavaliere.