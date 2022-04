Il ritorno di Toti &Totino al Teatro Metropolitan di Catania il 23 e il 24 aprile

La comicità dirompente di Toti&Totino, la coppia di comici palermitani sulla cresta dell'onda da oltre un trentennio, approda al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”. Sabato 23 e domenica 24 aprile (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30) Toti&Totino, tra i sodalizi artistici più amati dal pubblico, saranno i protagonisti di “Ma tu... che lavoro fai?”, commedia brillante diretta da Roberto Spicuzza che vede in scena anche Paolo La Bruna e Tiziana Martilotti.

Toti&Totino – al secolo Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia – hanno riversato nel classico stile della coppia “spalla – comico” un'originale genialità ed una interscambiabilità dei ruoli che è diventata la loro cifra stilistica, e che insieme ai tempi comici e alla straordinaria capacità di improvvisazione sono gli ingredienti principali del loro successo.

In “Ma tu... che lavoro fai?” vestiranno i panni di Librino e Merendino, due fratelli che convivono nella stessa casa. Ed è proprio la casa che abitano a creargli irrisolvibili problemi con il legittimo proprietario, che null’altro vuole se non aver pagata la pigione.

Biglietti: Poltronissime euro 20; Poltrone euro 15; Distinti euro 12

Prevendite: Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania

Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19)

Orari: sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30