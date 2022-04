Modica, Tac dell'ospedale ancora guasta: per quella nuova bisogna aspettare

Ancora guasta la Tac dell’ospedale “Maggiore” di Modica. E, nelle prime ore di domenica, si sono dovuti ritardare gli esami diagnostici per i giovani che erano rimasti feriti, nella notte, in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Donnalucata-Scicli. E’ stato, infatti, necessario, trasferire a Scicli (dove esiste una Tac di nuova generazione malgrado il numero limitato di esami diagnostici) i ragazzi per i quali i medici del Pronto soccorso modicano hanno ritenuto opportuno eseguire accertamenti più approfonditi. La storia, insomma, si ripete con disarmante regolarità mentre l’Azienda sanitaria provinciale e la Regione continuano a fare orecchie da mercante agli appelli dei sanitari del “Maggiore” e degli stessi utenti. La Tac dell’ospedale, ormai vecchia, va in tilt per il gran lavoro al Pronto soccorso che serve un bacino di oltre 150.000 abitanti. Quando non funziona si mette in moto un percorso tortuoso e costoso: l’intervento dell’assistenza tecnica, infatti, comporta una spesa notevole, anche in termini di pezzi di ricambio. Da oltre due anni si attende l’acquisto di due nuove Tac: una per il Pronto soccorso e l’altra per il reparto di diagnostica. L’unica Tac esistente viene utilizzata con carichi di lavoro eccessivi per la vetustità dell’apparecchiatura: da qui i guasti sempre più frequenti e il ricorso alla Tac di Scicli, di Ragusa o di Vittoria.

Del problema si è interessato anche il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, dopo una segnalazione della segreteria dell'europarlamentare Francesca Donato. L’assessorato regionale alla Salute ha annunciato, all’inizio di marzo, che sarebbero state acquistate “nel breve periodo” due nuove Tac per il “Maggiore” utilizzando i fondi del PNRR.

Ma, intanto, i disagi proseguono e l’Asp di Ragusa continua a pagare conti salati per l’assistenza tecnica.