Siracusa, intervento per una lite e trovano droga in casa: un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa sono intervenuti in Via Algeri per una lite in famiglia segnalata da alcuni cittadini. Una volta placati gli animi, i militari hanno però notato un atteggiamento particolarmente nervoso della coppia. Insospettiti, i Carabinieri hanno proceduto a perquisire l'abitazione trovando nella credenza della cucina

100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale utile per confezionare le dosi di stupefacente. Il presunto pusher, un siracusano di 37 anni gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga, è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.