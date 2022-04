Il Trapani richiama il panchina Ivan Moschella per le ultime 6 partite in serie D

Ritorna Ivan Moschella sulla panchina del Trapani. Una scelta interna, pertanto, da parte del club siciliano che milita nel girone I di serie D, in vista delle ultime sei gare ufficiali di campionato, essendo Moschella già tesserato.

Moschella, che prende il posto di Massimo Morgia, già stamattina ha diretto il primo allenamento della squadra, che tornerà in campo mercoledì alle 15 per il recupero della gara contro il Troina.