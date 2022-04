Caronia (Prima per l'Italia): blocco assunzioni alla Regione porta dissesto funzionale

Secondo la deputata regionale di Primi l'Italia, Marianna Caronia, quando nel 2031 terminerà il blocco decennale delle assunzioni la Regione Siciliana sarà priva di dirigenti e personale che possano mandare avanti l'attività amministrativa. Caronia ha condotto uno studio sulla situazione della burocrazia regionale, che "porterà di fatto al totale blocco delle attività, all'impossibilità non solo di sfruttare le opportunità del Pnrr e della programmazione comunitaria, ma renderà impossibile perfino l'ordinaria amministrazione, per la carenza di personale istruttore e di dirigenti abilitati alla firma delle pratiche. L'accordo siglato dall'assessore Armao nel gennaio del 2021 - sottolinea Caronia - altro non è che l'ennesimo capestro per lo sviluppo futuro della Sicilia, condannata di fatto e restare dipendente dalle decisioni che saranno assunte a Roma e con una struttura amministrativa sempre più fragile e non adeguata a dare le risposte di cui cittadini, imprese e famiglie hanno bisogno".

I numeri dello studio mostrano che il totale dei dipendenti che andrà in pensione sarà di 700 dirigenti (oltre l'85% del totale) e 6.190 fra funzionari, istruttori e altri lavoratori con qualifiche minori (quasi il 60% del totale). "E' urgente rimettere in discussione quell'accordo-capestro - conclude Caronia - perché chiunque sarà il prossimo Presidente della Regione troverà in eredità una situazione a dir poco disastrosa e destinata solo ad aggravarsi. Allo stesso tempo, già dalla prossima finanziaria, è indispensabile introdurre modifiche normative per facilitare il transito del personale dal comparto all'area dirigenziale che altrimenti nel giro di pochi anni sarà del tutto sguarnita di professionalità, competenze e capacità di azione. Non vorremmo che Musumeci oltre a lasciare una Regione dove è quasi impossibile chidiere il bilancio, lasci anche una situazione avviata verso il dissesto funzionale".