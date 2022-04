Elezioni a Palermo, Ferrandelli: "Pronto a governare questa città"

Anche quest'anno i palermitani che a Pasquetta non hanno rinunciato al rito della scampagnata nel Real Parco della Favorita, si sono ritrovati a festeggiare con Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Palermo. Si sono formati alcuni capannelli per parlare della città e dei problemi. Alcuni in coro gli gridavano "pronto, pronti", riprendendo lo slogan della sua campagna elettorale. "E' importante parlare con le persone, ascoltare i loro desideri e le loro preoccupazioni - racconta Ferrandelli - perchè soltanto così si può veramente comprendere cosa è necessario fare per rendere questa città vivibile e aperta.

In realtà, i palermitani non sono rimasti tanto sorpresi nel vedermi in giro a spiegare cosa posso e cosa voglio fare per Palermo. Mi conoscono e sanno quanto amo questa città e quanto sono disposto a fare per il bene comune. Io sono pronto a governare questa città e i palermitani lo sanno".