Gela, ripristinata la fornitura dell'acqua: al via distribuzione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripristinato la fornitura che nei giorni scorsi era stata interrotta a causa di un guasto riscontrato lungo l'adduttore che da San Leo conduce ai serbatoi Montelungo e Capo Soprano, in territorio di Gela. Di conseguenza Caltaqua - Acque di Caltanissetta, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione così come di seguito specificato in dettaglio: oggi, lunedì 18 aprile, ripresa della distribuzione nelle aree H24 di Capo Soprano alto e basso, San Giacomo alto e basso e Fondo Jozza; a partire dalla tarda serata Manfria; domani, martedì 19 aprile, Scalone alto e basso e Marchitello.