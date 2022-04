Schianto tra sei moto: due morti e 4 feriti nel Bergamasco

Due motociclisti sono deceduti oggi pomeriggio in un incidente nel quale sono rimaste coinvolte in tutto 6 moto, oltre a un'auto: il dramma a Bianzano, lungo la provinciale 40, in località Campella, in Valle Rossa in provincia di Bergamo.

Gli altri quattro motociclisti feriti sono in gravi condizioni.

Due sono stati portati con l'elisoccorso rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo. Illesi ma sotto choc, invece, gli occupanti dell'auto. Sul posto i carabinieri, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La strada è chiusa.