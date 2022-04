Modica, la Pipa Amorelli in legno di carrubo: omaggio all'anima verde della Contea

Salvatore Amorelli, uno dei più famosi maestri pipai internazionali, sta completando, in corso Garibaldi, a Modica, il Museo della Pipa, unico nel suo genere. Ma l’iniziativa non vuole essere una semplice esposizione di artistiche pipe. Sta, infatti, nascendo un vero e proprio laboratorio didattico dove si creeranno nuove pipe artigianali e dove i giovani potranno apprendere questa nobile ed esclusiva arte. E c’è già una creazione originale e unica al mondo: la pipa realizzata con il legno di carrubo, anima verde del territorio della Contea. La pipa di carrubo sarà donata al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che entrerà nel ristretto club dei possessori di pipe originali che Salvatore Amorelli ha regalato a personaggi come il re saudita HH Abdullah Al-Saud, Giovanni Paolo II, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, il fumettista italiano Milo Manara.

Amorelli, nisseno, dopo quasi 40 anni di attività a Caltanissetta, ha deciso di diventare cittadino modicano e ha intrapreso questa nuova e stimolante avventura con lo sguardo rivolto ai giovani che volessero apprendere l’arte di realizzare oggetti preziosi ed originali. Amorelli, infatti, produce anche pipe gioiello, mescola materiali preziosi, come la radica e il corno, con diamanti, perle e oro.

NELL FOTO, Salvatore Amorelli con la pipa in legno di carrubo