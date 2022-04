Auto sbanda e finisce contro cartello pubblicitario: 4 feriti a Crotone

Quattro giovani sono rimasti feriti, tre in maniera lieve, in un incidente avvenuto in via Falcone e Borsellino, a Crotone. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'auto, secondo una prima ricostruzione, è sbandata per cause in corso di accertamento e dopo avere divelto un grosso cartellone pubblicitario si è capovolta sul marciapiede. Uno dei feriti è stato portato in ospedale. Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale.

Un nuovo incidente stradale si è verificato nel crotonese, dopo quello di stamani in città. Nel primo pomeriggio, una Citroen Saxò, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo, lungo la strada provinciale 23 tra Corazzo e Scandale. All'interno della vettura si trovavano cinque ragazzi residenti in zona.

Quattro di questi sono stati soccorsi e portati in ospedale con autovetture di alcuni passanti, un quinto, più grave, è stato affidato ai sanitari del 118 sul posto e trasportato in ospedale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Crotone con due mezzi che hanno messo in sicurezza l'auto che perdeva carburante dal motore.