Denise, la bimba scomparsa a Mazara, la madre: cerchiamo la verità

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, ha diffuso sui social un codice QR che è possibile inquadrare con il cellulare e così essere indirizzati direttamente sulla pagina web in cui ci sono tutte le informazioni necessarie che riguardano il caso. "Se vuoi, fai stampare dal tipografo un adesivo oppure un adesivo magnetico da applicare sulla vetrata del tuo esercizio commerciale, sulla porta, sull'auto, sul tuo furgone, camper o camion. Salva l'immagine e diffondila anche attraverso WhatsApp, Telegram etc, anche all'estero", è il messaggio che lancia Piera Maggio, aggiungendo: "Coloro che hanno rapito Denise, hanno eluso la giustizia italiana. Alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Tutto questo, oltre a noi, rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto!".