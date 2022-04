Rapinano e picchiano donna in B&B: 2 arresti a Palermo

Arresti domiciliari per un 18enne e un 19enne palermitani accusati di essere gli autori di una violenta rapina. I due organizzarono un incontro con una donna all'interno di una struttura ricettiva cittadina, con il pretesto di volere consumare un rapporto sessuale.

Una volta all'interno della struttura, i due affrontarono la donna e manifestarono le loro reali intenzioni, legate alla consumazione di una rapina: immobilizzarono la vittima, la percossero e le sottrassero 800 mila euro e due cellulari, prima di allontanarsi.

I poliziotti hanno svolto indagini che si sono avvalse di presidi tecnologici, quali le numerose telecamere di sorveglianza degli esercizi limitrofi alla struttura dove si è consumato il reato.

Decisiva anche la mappatura dei tabulati telefonici degli apparecchi sottratti alla vittima.

Indagini, sono in corso per verificare la responsabilità dei due anche in ordine ad altri, eventuali, analoghi reati, magari ancora non denunciati dalle vittime.