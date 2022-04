Ultimatum di Mosca alla resa dell'acciaieria di Mariupol

L'esercito russo sta attaccando lungo un fronte di 480 chilometri nell'Ucraina orientale nella sua offensiva al Donbass."E' un inferno", ha dichiarato il governatore della regione di Lugansk. E' iniziata la seconda fase dell'operazione speciale, fa sapere il ministro degli Esteri Lavrov, che assicura: "La Russia non userà armi nucleari".

Ultimatum di Mosca alla resistenza dell'acciaieria di Mariupol, "Deponete le armi". Per il Cremlino l'Occidente fa di tutto per prolungare il conflitto. Sul fronte diplomatico, la Casa Bianca ha comunicato che oggi pomeriggio il presidente americano Biden terrà una videochiamata sulla crisi ucraina con i suoi alleati e partner. Nessun corridoio di evacuazione per i civili è previsto per oggi in Ucraina, per mancanza di accordo con la parte russa, e questo per il terzo giorno consecutivo. Pechino: 'La Cina continuerà ad aumentare il coordinamento strategico con la Russia a prescindere dalla volatilità internazionale'.

ESPULSI 37 DIPLOMATICI - La Russia espelle 37 diplomatici europei, tra cui 15 olandesi e alcuni belgi, come misura di ritorsione per provvedimenti analoghi presi contro diplomatici russi. Lo riferisce la Tass che cita il ministero degli Esteri russo.

164MILA BIMBI ARRIVATI IN RUSSIA - "Da febbraio quasi 880 mila persone, di cui 164 mila bambini, sono arrivate in Russia dall'Ucraina e dalle repubbliche autoproclamate del Donbass. Lo scrive l'agenzia russa Tass citando fonti istituzionali. "Il loro numero è aumentato di quasi 18.000 persone nelle ultime 24 ore. 713.000 persone sono state evacuate in Russia dal Donbass, il resto è arrivato dal territorio dell'Ucraina".