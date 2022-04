Palermo, guardia giurata in Rianimazione per un incidente stradale

Una guardia giurata è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due auto a Palermo. E' accaduto, la notte scorsa, in viale dell'Orsa maggiore, all'incrocio con via del Capricorno, nella zona tra Villagrazia e Falsomiele. L'uomo di 45 anni è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civico e dopo le prime cure, stamattina è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Attualmente si trova in coma farmacologico per via dei traumi riportati.

L'auto della guardia giurata, una Citroen C3, stava percorrendo via del Capricorno quando si è schiantata contro una Lancia Y

guidata da un 18enne, che se l'è cavata con qualche escoriazione.