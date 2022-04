Ispica, Sicilia Vera scende in piazza per esprimere solidarietà a Paolo Monaca

"Il popolo di Sicilia Vera scende in piazza il 25 aprile per esprimere solidarietà a Paolo Monaca, consigliere comunale di Ispica esautorato dalla giunta dal sindaco Innocenzo Leontini per aver organizzato un momento d’incontro con il candidato alla Regione Siciliana Cateno De Luca". L'annuncio in una nota di Cateno De Luca.

"Paolo Monaca - continua il documento - è oggi ufficialmente candidato all’Ars con De Luca sindaco di Sicilia, la sua candidatura è stata ufficializzata nel corso della convention del movimento che si è svolta alle Ciminiere di Catania lo scorso 9 aprile. In occasione della Festa della Liberazione scendiamo in piazza. Paolo Monaca rappresenta il primo martire di Sicilia Vera. Allontanato dalla giunta non per la sua attività politica e per i risultati raggiunti o meno ma per aver osato avvicinarsi al sottoscritto. Di fronte a questo sistema non staremo in silenzio. Faremo sentire la nostra voce. Il mio appello è rivolto alla comunità di Ispica: scendete in piazza con noi e facciamo sentire la nostra vicinanza a Paolo Monaca.” L’appuntamento è in Piazza Unità d’Italia ad Ispica il 25 aprile alle ore 18:30 con l’evento comizio-concerto. Previsto l’intervento di Cateno De Luca e un momento musicale con la partecipazione della band I Peter Pan. Sarà presente anche il portavoce del movimento Ismaele La Vardera a testimonianza della piena solidarietà a Paolo Monaca.