Ragusa, "La Santa Piccola" di Silvia Brunelli approda al Cinema Madison

Dopo Venezia e dopo la vittoria al RIFF, per La Santa Piccola di Silvia Brunelli prende il via il tour nelle sale italiane. Si parte da Roma per poi proseguire a Ragusa dal 21 al 27 aprile al Cinema Madison.

Realizzato col grant di 150.000 euro di Biennale College Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia che sostiene dal 2012 la produzione di opere prime e seconde, il film racconta la storia della fraterna amicizia di Lino e Mario che si incrina quando Mario scopre di provare per Lino qualcosa che va oltre la pura amicizia. Una storia di formazione e identità che si intreccia con l’imprevedibilità della vita all’interno del palcoscenico, a tratti surreale, delle credenze e superstizioni popolari di una Napoli colorata e variopinta. Sullo sfondo un’umanità piccola e delicata prigioniera della propria quotidianità, ancora legata a superstizioni e credenze religiose.