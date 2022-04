Il Modica Calcio torna al lavoro, c'è da preparare il match decisivo di domenica con il Mazzarrone

Dopo i due giorni di riposo concessi da Giancarlo Betta in concomitanza con le festività pasquali, il Modica Calcio di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo è tornato a lavoro in vista dell'ultima gara di regolar season sul campo del Mazzarrone. Una gara decisiva per la promozione diretta in Eccellenza. Il Modica, infatti, ha un ritardo di due punti sulla capolista Mazzarrone: in caso di vittoria, infatti, i rossoblù conquisterebbero la testa della classifica finale. Al Mazzarrone, per il salto di categoria, basterebbe un pareggio.

Attivazione atletica all'inizio della prima seduta della settimana, poi la squadra si è sottoposta alle esercitazioni tecnico tattiche agli ordini di Betta e del suo staff. Tutti presenti gli atleti rossoblù, tranne Marco Basile che ha concluso per infortunio muscolare anticipatamente la stagione, ma era comunque presente all'allenamento per restare vicino ai suoi compagni di squadra.

La preparazione della squadra rossoblù proseguirà come di consueto con altre tre sedute pomeridiane fino a venerdì con l'allenamento di rifinitura al termine del quale il tecnico della formazione della Contea diramerà la lista dei convocati per la partita più importante della stagione.