Modica, Vittorio Sgarbi visita in anteprima la mostra “Le cento Sicilie”

Un visitatore d’eccezione in anteprima per la mostra “Le cento Sicilie – Il più ibrido dei continenti” che verrà inaugurata il 21 aprile e rimarrà aperta all’ex Convento del Carmine di piazza Matteotti, a Modica, fino al 26 giugno. Vittorio Sgarbi, lunedì in visita a Modica, ha chiesto di poterla visitare ammirando le opere dei dodici artisti che esprimono altrettanti punti di vista sull’arte contemporanea regionale. In mostra saranno Alessandro Bazan, Giovanni Blanco, Barbara Cammarata, Giuseppe Colombo, Emanuele Giuffrida, Giovanni Iudice, Giovanni La Cognata, Filippo La Vaccara, Franco Polizzi, Ignazio Schifano, Samantha Torrisi e William Marc Zanghi. La mostra è curata da Diego Cavallaro e Giuseppe Vella ed è organizzata dalla Fondazione Garibaldi. All’inaugurazione, che si terrà all’Auditorium Floridia, interverranno l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, il Sovrintendente della Fondazione Tonino Cannata, il critico d’arte Paolo Nifosì, la direttrice del parco archeologico Naxos di Taormina, Gabriella Tigano. “L’Onorevole Sgarbi ci teneva a visitarla – commenta il sindaco – e già questa è una garanzia di grande qualità delle opere esposte. Sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di arte che verranno a Modica per ammirarla. Abbiamo anche gettato le basi di una collaborazione per una Mostra di un grande artista che Sgarbi vuole portare a Modica nel prossimo autunno.