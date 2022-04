Carabinieri, giro di vite nel Siracusano durante le festività pasquali: 9 arresti

In occasione delle festività pasquali, così come concordato con le altre forze dell’ordine in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Giusi Scaduto, il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, collaborato da equipaggi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” provenienti da Palermo, con oltre 300 carabinieri e 140 pattuglie, ha intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione dei reati con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio, al rispetto delle norme in materia di codice della strada nonché al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i più giovani.

L’obiettivo prioritario è stato quello di garantire un servizio ad alta visibilità con finalità preventiva, con lo scopo di rassicurare sia il cittadino che i tanti turisti, sia italiani che stranieri, che visitano le bellezze della provincia e che hanno scelto la provincia di Siracusa per trascorre alcuni giorni di vacanza approfittando delle festività pasquali.

I Carabinieri delle Stazioni, della Tenenza e dei Nuclei Operativi e Radiomobili, sono stati impegnati, su tutto il territorio provinciale, in servizi distribuiti in tutto l’arco del fine settimana pasquale.

Rilevante è stata la presenza dell’Arma presso le località turistiche del capoluogo, quali l’isola di Ortigia con Piazza Duomo, la zona archeologica, i siti museali ed il Santuario della Madonna delle Lacrime.

Sono state controllate oltre 1700 persone, 560 veicoli e oltre 250 esercizi pubblici.

Per uso personale di stupefacenti, 9 soggetti segnalati alla Prefettura di Siracusa, poiché trovati in possesso di cocaina, eroina, hashish e marjuana; complessivamente sono stati sequestrati oltre 100 grammi di droga.

Sono stati oltre 700 i controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale che hanno portato alla denuncia a piede libero di 2 di essi per inosservanza degli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari e per la violazione dell’obbligo di dimora in quanto non reperiti all’interno delle rispettive abitazioni negli orari previsti.

Le più ricorrenti violazioni al Codice della Strada sono state il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida di veicolo senza revisione periodica o privo di assicurazione RCA, l’uso del telefono cellulare durante la guida e la guida di motocicli senza indossare il casco; per 2 persone si è proceduto al ritiro della patente di guida poiché trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 45.000 euro; sono stati sottratti complessivamente 89 punti patente, ritirati 4 documenti di circolazione e 9 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Le nove persone deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa si sono resi responsabili di truffa, furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per inosservanza degli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari.