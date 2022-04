Ucraina: da Kiev a Taormina: il 30 aprile "concerto la pace" al Teatro Antico

Sarà il Teatro Antico di Taormina - con un evento globale trasmesso in streaming video e ad ingresso gratuito - ad ospitare sabato 30 aprile (ore 17) il "Concerto per la pace" che vedrà l'esibizione del più celebre pianista ucraino, Alexey Botvinov. L'artista avrebbe dovuto suonare al Teatro dell'Opera di Kiev, il 14 aprile. Al progetto si è anche unito il grande violinista lettone Gidon Kremer.

Grazie all'iniziativa di enti pubblici e privati, il concerto sarà un evento di solidarietà che vedrà impegnata la Croce Rossa Italiana per la raccolta di fondi da destinare ad aiuti umanitari per il popolo ucraino.

