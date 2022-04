Siracusa, controlli antidroga: arrestato un presunto spacciatore

Nell’ambito dei servizi mirati a frenare il fenomeno della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato “Ortigia”, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato un uomo di 66 anni, già conosciuto alle forze di polizia. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3,25 grammi di cocaina, suddivisa in 20 dosi, e 6,80 grammi di marijuana, suddivisa in 10 dosi già pronte per lo spaccio al dettaglio. La droga era occultata in un’intercapedine ricavata nella finestra della cucina. Inoltre, la perquisizione ha permesso di rinvenire la somma di 440 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, nonché materiale per il confezionamento. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.