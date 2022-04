Incidenti stradali, auto contro ambulanza a Palermo

Incidente stradale in mattinata a Palermo tra un'auto e un'ambulanza. È successo all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca, in un crocevia regolato da semaforo. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina procedeva verso via dei Cantieri e il mezzo del 118, con a bordo un ferito e a sirene spiegate, da via Generale Dalla Chiesa stava raggiungendo l'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato violento e anche gli stessi sanitari all'interno dell'ambulanza si sono successivamente recati al pronto soccorso del Villa Sofia, mentre il ferito che si trovava a bordo è stato portato rapidamente in ospedale con un altro automezzo del 118. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.