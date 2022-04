Tribunali da riaprire in Sicilia, l'Ars approva disegno di legge voto alla 29^ seduta

Come nel romanzo “La ventinovesima ora”, in un racconto che accomuna realtà e fantasia, anche l’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 aprile 2022, ha approvato il disegno di legge voto sul ripristino dei Tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria. Ma sono state necessarie 28 sedute andate a vuoto, per mancanza del numero legale al momento del voto, prima di arrivare ad un risultato positivo. Il disegno di legge da presentare al Parlamento nazionale per chiedere la riapertura degli Uffici giudiziari cancellati interessa, in Sicilia, i Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. Per il voto favorevole dell’aula, cronometro alla mano, sono stati sufficienti 15 secondi.

Un primo passo, comunque, è stato fatto e l’Ars si è adeguata a quanto già votato da altre Regioni italiane: Marche, Abruzzo, Campania, Toscana, Calabria, Lombardia. Istituzioni dove il disegno di legge ha avuto un iter molto più spedito, in sintonia con l’importanza della battaglia sulla Giustizia di prossimità dopo le devastanti conseguenze della riforma che ha cancellato, con un colpo di spugna, trenta Tribunali in Italia.

In Sicilia questa battaglia è stata condotta dai Comitati di Mistretta, Modica e Nicosia nati, quasi dieci anni fa, a difesa dei rispettivi Uffici giudiziari.

“L’approvazione del disegno di legge voto – commenta il portavoce del Comitato pro Tribunale di Modica, Enzo Galazzo – imprime un rinnovato entusiasmo allo stesso Coordinamento nazionale. Ora bisognerà decidere, tutti insieme, le azioni più opportune da intraprendere per raggiungere un risultato che vada, innanzitutto nella direzione di garantire ai cittadini una vera Giustizia di prossimità”.

LE REAZIONI

“Non posso che compiacermi di come si è chiusa la vertenza. Ho seguito i lavori sin dall’inizio della Legislatura, quando nella finanziaria del 2018 proposi lo stanziamento di 150 mila euro per favorire il ripristino dei tribunali soppressi di Nicosia, Mistretta e Modica. Oggi che l’Aula approva lo schema di legge voto, non posso che essere soddisfatta perché di tale norma, ho contribuito alla realizzazione già dalla commissione affari istituzionali di cui sono componente. Inoltre, avendo superato lo scoglio dell’approvazione in Aula, proporrò che le somme stanziate nella finanziaria del 2018 – poi accantonate per via della soppressione dei tribunali – siano nuovamente garantire a tutela di un’amministrazione della giustizia più dignitosa, sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini, senza distinzioni di sorta”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Luisa Lantieri.