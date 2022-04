M5S all’Ars: la Finanziaria? Approvazione ad alto rischio per i tempi ristrettissimi

“I tempi per l’approvazione delle legge finanziaria sono risicatissimi, come ha sottolineato oggi lo stesso Miccichè in aula, ma questo ai partiti della maggioranza sembra importare poco, visto che dedicano gran parte del proprio tempio alla disputa per riuscire a piazzare un proprio uomo sulla poltrona più ambita della Regione. E i bisogni dei siciliani? Possono aspettare ancora. Del resto questo governo del nulla li ha ormai abituati alle eterne attese”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Nuccio Di Paola.

“Conti alla mano – dice Di Paola - i tempi per l’approvazione delle legge cha tanti siciliani aspettano, ormai non ci sono quasi più. L’inconcludente governo Musumeci è riuscito a bruciare anche i quattro mesi del quinto esercizio provvisorio senza concludere praticamente nulla. Dalle parti di palazzo d’Orleans l’unico tema sul tavolo sembra essere quello della corsa alla presidenza, come lo è anche per il resto della maggioranza. Per i bisogni dei siciliani, fiaccati dall’emergenza Covid e dal carovita, sembra non esserci proprio spazio. Speriamo che questi se ne ricordino dentro la cabina elettorale”.