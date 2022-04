Domenico Cocchiara torna a Palermo con la mostra “Il mondo è tutto qui”, sabato 23 e domenica 24 aprile alla Galleria delle Vittorie

Con “Il mondo è tutto qui” Domenico Cocchiara torna a Palermo e lo fa anche con un’estemporanea che darà modo di ammirare dal vivo il suo processo creativo, avendo l’opportunità di parteciparvi. Dalle 11 di sabato 23 aprile alle 21.30 di domenica 24 aprile l’artista sarà alla Galleria delle Vittorie dove creerà live un’opera che avrà come protagonista una delle cupole più rappresentative del centro storico.

Sette in tutto le opere che raccontano l’amore di Cocchiara per Palermo, protagonista in questa mostra con tre luoghi simbolo del capoluogo siciliano e cioè i mercati del Capo, della Vucciria e di Ballarò.

La mostra si aprirà alle 11 di sabato 23 con l’estemporanea di Cocchiara. Si potrà visitare sino alle 21.30 dello stesso sabato e dalle 12 alle 21.30 di domenica 24 aprile. Ingresso libero.