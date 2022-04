Comiso, al Teatro Naselli lo spettacolo "Oceanomare" a 30 anni dalla pubblicazione del libro di Baricco

“Oceano mare” è lo spettacolo teatrale nato dall’omonimo successo letterario di Alessandro Baricco, pubblicato nel 1992, e riadattato drammaturgicamente dal bravo Giuseppe Ferlito, impegnato anche nel ruolo di attore accanto a Maria Rita Sgarlato e con la regia di Franco Giorgio. Lo spettacolo, in programma al Teatro Naselli sabato 23 aprile, ambientato all’interno di una locanda sperduta in una spiaggia indefinita del Nord Europa, crea un intreccio sovrapposto di storie, quelle di numerosi personaggi, ognuno con il proprio percorso, ma tutti con la segreta speranza di ritrovarsi con sé stessi. La rassegna teatrale di Spazio Nalselli a Comiso, promossa dall’associazione La Girandola, presieduta da Alessandro Di Salvo, continuerà a pieno ritmo con il penultimo spettacolo della stagione “Italia Mundial 1982”, un racconto di Federico Buffa della nazionale di calcio più amata di sempre, quella della spedizione azzurra nel 1982 conclusa con il trionfo italiano, in programma il prossimo 14 maggio. Per informazioni e prenotazioni su tutti gli spettacoli della stagione teatrale e sugli abbonamenti è possibile consultare le pagine social ufficiali di Spazio Naselli o chiamare il numero 328.4874542. È inoltre possibile consultare tutto il calendario degli eventi anche sul rinnovato sito internet www.spazionaselli.it.