Ragusa, al Teatro Donnafugata la musica classica in versione spiritosa con la Microband

L'importante e maestosa musica classica è la protagonista di “Classica for Dummies”, in scena il 22 e 23 aprile, alle 20,30, al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Per l'occasione la Microband, ovvero Luca Domenicali e Danilo Maggio, le fanno indossare però panni particolari, più leggeri e frizzanti, e giocando con gli strumenti, mescolandoli e confondendoli, danno una nuova lettura ai brani di grandi autori, offrendo agli spettatori una esilarante rivisitazione delle musiche più belle di tutti i tempi.

“Classica for Dummies”, o meglio “musica classica per scriteriati”, è un elogio alla musica classica fatto dalla Microband, impegnata in una prova divertente, innovativa e poco ortodossa.

Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti, ridotto 12 per bambini dai 6 ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Va ricordato che in base alle disposizioni normative anticovid si potrà accedere al teatro muniti di green pass e indossando le adeguate mascherine.