Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori nel porto di Augusta

Un progetto da 21 milioni di euro, interamente finanziati, quello predisposto dall’AdsP (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale) per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti nel Porto Commerciale di Augusta e nella Nuova Darsena Servizi, la cui fattibilità tecnica ed economica è stata approvata dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (C.T.A.R.).

L'intervento progettuale, relativo alla manutenzione straordinaria di piazzali, arredi portuali e banchine esistenti nel Porto Commerciale e nella Nuova Darsena del Porto di Augusta si rende necessario in considerazione dell’aggressività dell'ambiente marino che ha determinato nel tempo il deterioramento delle strutture, delle banchine, degli arredi, e degli impianti a servizio delle aree in oggetto.

Tale intervento, consentirà pertanto il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di operatività delle strutture portuali ed il recupero della piena efficienza degli impianti oggetto dell’intervento scongiurandone l’ulteriore deterioramento nel tempo.