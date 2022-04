Palermo, Maria Pia De Vito in scena al Real teatro Santa Cecilia con lo spettacolo “Dreamers”

“Oggi più che mai, abbiamo bisogno di questa “giustizia poetica”, dell’arte come faro di lucidità e di professione della libertà in quanto partecipazione” è ciò che afferma la cantante e compositrice, Maria Pia De Vito, insegnate presso la Scuola Popolare di Musica del Brass nel 1996 per un quinquennio nella classe di canto jazz. Con lei durante quegli anni, allieve talentuose che hanno avuto successo a livello nazionale ed internazionale come Anita Vitale, Olivia Sellerio, Lidia Schillaci. La De Vito è stata anche vincitrice nel 2008, 2009, 2011 del Top Jazz, referendum della critica indetto dalla rivista Musica Jazz, dal 2010 al 2016 vince il referendum popolare della rivista JAZZIT, nonchè il premio Musica e Dischi 2012 per la migliore produzione internazionale con il suo disco Mind the Gap, ed ancora direttrice della sezione Jazz del Ravello Festival dal 2016 al 2018, è attualmente direttrice artistica del Festival Bergamo Jazz. Maria Pia De Vito ritorna al Brass Group questo fine settimana con un doppio concerto, alle ore 19.00 e 21.30 il 22 ed il 23 aprile per la stagione Brass in Jazz. L’artista salirà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia per presentare il suo ultimo lavoro discografico “Dreamers”, accompagnata da Julian Oliver Mazzariello (pianoforte) Enzo Pietropaoli (Contrabbasso/ basso elettrico ) Alessandro Paternesi (Batteria). Il nuovo progetto muiscale della De Vito è una collezione che racchiude canzoni di Icone del songwriting americano: Paul Simon, David Crosby, Bob Dylan, Tom Waits e la mia sempre amata Joni Mitchell.