Noto, trovati oggetti rubati: la Polizia invita vittime di furti a visionarli

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno rinvenuto, sul davanzale della finestra di un rudere in Vico Brancati a Noto, una busta in plastica contenente, presumibilmente, oggetti di provenienza furtiva. All’interno vi era uno scalda collo in pile, di colore blu, diversi monili tra cui bracciali, collane ed orecchini presumibilmente in oro ed argento, cinque orologi , un cofanetto porta gioielli.

Si invitano quanti abbiano subito furto di monili, a prendere contatti con l’ufficio di prevenzione generale del Commissariato, portando con sé la denuncia di furto formalizzata in precedenza ai fini dell’eventuale riconoscimento