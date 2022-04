Siracusa, la Polizia incontra alunni dell'Istituto Costanzo

Gli agenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Costanzo, diretto dalla Dottoressa Maria Cristina Pettinato, nell’ambito degli incontri di legalità organizzati in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Le tematiche affrontate, quali l’uso consapevole dei social network, il bullismo e il cyber bullismo, oltre al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti e della criminalità organizzata di tipo mafioso hanno suscitato vivo interesse tra gli alunni presenti i quali, sapientemente preparati all’incontro dalla referente per il bullismo, professoressa Alessandra Pinnavaria, hanno posto diverse domande ai poliziotti.