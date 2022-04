Lutto nel mondo del tennis: è morto Gabriele Palpacelli ex presidente del Comitato regionale Sicilia: aveva 65 anni

Si è spento all'età di 65 anni Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia. Lo ha reso noto la Federtennis con una nota sul proprio sito. Soffriva da tempo a causa di una grave malattia. Lascia la moglie Anna, due figli e una splendida nipotina. Palpacelli è stato anche presidente della Fit Sicilia per ben 12 anni. "La Federazione Italiana Tennis, il suo Presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di immenso dolore" si legge sul sito Fit.