Mafia, a Palermo studenti detenuti puliscono la lapide di Pio La Torre

Domani, venerdì 22 aprile, in via Li Muli, luogo dell'uccisione di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, gli studenti delle scuole che hanno adottato la lapide che ne ricorda l'omicidio procederanno alla sua consueta pulizia. L'iniziativa sarà alle 10, con gli alunni dell'Istituto Superiore 'Pio la Torre', della direzione didattica 'Ragusa - Moleti' e del liceo artistico 'Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara' e i rappresentanti istituzionali. Poi, alle 11.30, sarà la volta degli studenti detenuti dell'Ucciardone coinvolti nel progetto educativo antimafia del centro Pio La Torre. Con loro ci saranno la vicedirettrice Giovanna Re, la docente referente Raffaela Argento e i rappresentanti del personale penitenziario. Nello stesso carcere dove Pio è stato ingiustamente recluso per 17 mesi, oggi c'è un polo didattico che porta il suo nome, e saranno proprio gli studenti a pulire la targa commemorativa.