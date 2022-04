Covid, nel Ragusano i positivi aumentano e c'è un altro decesso

Nel Ragusano torna a salire la curva dei contagi Covid e si registra un altro decesso nelle ultime 24 ore. E' morta, infatti, una donna di 93 anni di Chiaramonte. I positivi in totale sono 3.152 (il giorno precedente erano 2.989). Dei 3.152 positivi, 3.087 si trovano in isolamento domiciliare, 47 ricoverati in ospedale. I morti salgono a 535. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 20, Chiaramonte Gulfi 81, Comiso 225, Giarratana 72, Ispica 150, Modica 574, Monterosso Almo 62, Pozzallo 209, Ragusa 1.002, Santa Croce Camerina 89, Scicli 187, Vittoria 316.