Le forti raffiche di venti nella parte occidentale del territorio ibleo, in particolare nell'Ipparino e a Comiso, hanno abbattuto un albero vicino ad una scuola di Vittoria. Per fortuna, nessun danno alle persone. Il venmto ha c reato disagi per tutta la giornata all'aeroporto di Comiso dove alcuni voli in arrivo nel corso della mattinata sono stati fatti atterrare a Catania.