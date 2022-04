Aeroporto di Trapani Birgi: il boom il lunedì dell’Angelo con 3.585 passeggeri

Le scorse vacanze pasquali sono state per l’aeroporto di Trapani Birgi un buon preludio della stagione calda. Ottimi i numeri registrati nella settimana di Pasqua. In soli 6 giorni sono, infatti, transitati dallo scalo Vincenzo Florio 17800 passeggeri, con un 30% in più rispetto alla settimana precedente e una media di 3000 passeggeri al giorno, con una punta di 3585, lunedì 18 aprile. Un boom di passeggeri che non ha registrato nessun disagio.