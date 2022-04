E' morto l'attore francese Perrin, nell'88 interpretò Salvatore da adulto in Nuovo Cinema Paradiso

L'attore, regista e produttore francese Jacques Perrin è morto oggi all'età di 80 anni a Parigi: è quanto annunciato dai suoi familiari citati dall'agenzia France Presse. "La famiglia ha l'immensa tristezza di informarvi della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 aprile a Parigi. Si è spento nella pace all'età di 80 anni", si legge nella comunicazione trasmessa dal figlio, Mathieu Simonet. Perrin era nato a Parigi il 13 luglio 1941.A partire dagli anni Cinquanta, ha girato oltre 70 film, tra cui grandi successi come "Les Demoiselles de Rochefort" nel 1967 e "Peau d'âne" nel 1970. Profondi i legami con l'Italia e importante il sodalizio artistico con Costantin Costa-Gavras che nel 1969 aiutò a produrre Z- l'Orgia del potere, che vinse l'Oscar come migliore film straniero nel 1970 e in cui interpretò anche il ruolo del fotoreporter.

Nel 1966 vinse due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano "Un uomo a metà" e per il film spagnolo "La busca". Nel 1977 produsse, tra l'altro, "Il deserto dei Tartari" di Valerio Zurlini, in cui interpretò anche il ruolo del giovane protagonista, il tenente Giovanni Drogo. Nel 1988 interpretò il ruolo di Salvatore da adulto in "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore. Memorabile fu anche la sua interpretazione ne "In nome del popolo sovrano" (1990) di Luigi Magni, film storico-risorgimentale dove recitò nelle vesti del frate Ugo Bassi.