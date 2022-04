Calcio di Promozione, la Questura di Catania: la partita tra Mazzarrone e Modica si giocherà a porte chiuse

La partita di Promozione tra Mazzarrone e Modica, in programma domenica sul campo della capolista catanese, si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso la Questura di Catania che, vista l'importanza del match, ha messo sotto la lente di ingrandimento le misure di sicurezza relative allo stadio. La Questura, infatti, ha esaminato la documentazione sull'agibilità della tribuna dell'impianto sportivo rilevando che il presidente della società non è in possesso della licenza per i pubblici spettacoli che viene rilasciata, appunto, dalla Questura. Ricordiamo che la partita, ultima del torneo, deciderà la promozione in Eccellenza: in testa, infatti, c'è il Mazzarrone con 60 punti, al secondo posto il Modica con 58 punti. In caso di vittoria dei rossoblù modicani, la squadra della Contea supererebbe il Mazzarrone di un punto. I padroni di casa, ovviamente, hanno dalla loro il vantaggio di due risultati. Una partita delicatissima, quindi, per cui la Questura di Catania ha deciso di fare svolgere il match esclusivamente a porte chiuse.