Modica, l'Associazione Mozart ospita Maria Grazia Bellocchio e Filippo Gorini

Come già lo scorso autunno, anche questa primavera Modica torna ad essere al capitale della musica classica. La sede locale dell’Associazione Mozart Italia tornerà infatti ad ospitare il Corso di perfezionamento di pianoforte e musica da camera tenuto da Maria Grazia Bellocchio, docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Donizetti” di Bergamo e musicista di grande prestigio. Il corso intensivo si terrà dal 26 aprile al 2 maggio 2022 a Palazzo della Cultura a Modica. Seguiranno le lezioni di questo suo vero e proprio “ritiro pianistico” quattro giovani musicisti italiani - Filippo Gorini (nella foto), Gianluca Faragli, Simone Rugani e Irene Accardo -, a cui si unirà un allievo del Conservatorio Bellini di Catania, che concluderanno i giorni di studio con quattro concerti offerti alla città di Modica il 27, il 29, il 30 aprile e il 2 maggio prossimi.

Tra questi, in particolare, il 30 aprile alle 18.30 a Palazzo della Cultura ad esibirsi sarà Filippo Gorini, che unanimemente considerato tra i più talentuosi musicisti d’Europa e già stato ospite delle precedenti stagioni musicali di AMI Modica con indimenticabili concerti. In questa occasione condividerà con il pubblico modicano un programma musicale dedicato interamente a Beethoven, Chopin e Brahms.

Vincitore nel 2015 del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn e nel 2020 del “Borletti Buitoni Trust Award”, Filippo Gorini aveva già condiviso con il pubblico modicano lo scorso 2 novembre la sua esecuzione de L’arte della fuga, immortale capolavoro classico inciso per l’etichetta Alpha dopo un lunghissimo lavoro di esplorazione della grande incompiuta di J.S.Bach.

«Siamo felici ― commenta la presidente Anna Maria Spoto — di tornare ad ospitare nella nostra città Maria Grazia Bellocchio e i suoi giovani allievi, pieni di passione e di talento. Sarà una settimana intensa, interamente dedicata alla musica e con il pianoforte come grande protagonista. Ringraziamo sinceramente l’amministrazione comunale e l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri per la grande disponibilità ad accogliere questa bellissima squadra musicale e per aver messo a disposizione le sedi necessarie perché il loro lavoro proceda sereno e proficuo».