Siracusa, le iniziative in programma al Santuario Madonna delle Lacrime

Il 24 aprile 2022, Domenica in Albis e Festa della Divina Misericordia, alle ore 17.30, l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, per la prima volta presiederà la Celebrazione Eucaristica con il rito della Benedizione del Cotone. Ripetendo l’azione di asciugare le Lacrime del Quadretto miracoloso, come nei giorni della Lacrimazione del 1953, oggi simbolicamente si vuole consolare nella preghiera il pianto di quanti sono in guerra e versano lacrime di dolore. Il cotone benedetto, al termine della celebrazione, sarà distribuito a tutti i fedeli presenti.

25 aprile 2022 | Santa Messa per i pellegrini

Nella giornata festiva del 25 aprile 2022, ore 12.00: Recita della Supplica alla Madonna delle Lacrime e Santa Messa per tutti i pellegrini che giungeranno al Santuario.

29 aprile 2022 | Pellegrinaggio da Via degli Orti al Santuario

Venerdì 29 aprile 2022, dopo il lungo periodo della pandemia, riprenderanno i Pellegrinaggi Mariani mensili dalla Casa del Pianto al Santuario.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.00, in via degli Orti 11, da dove si muoverà la processione con il Quadretto della Madonna delle Lacrime verso il Santuario, percorrendo viale Luigi Cadorna, Piazza della Vittoria, corso Timoleonte, Piazza della Vittoria, ingresso nel Parco del Santuario lato via Testaferrata. Seguirà, alle ore 19.00, la Celebrazione Eucaristica e la Supplica alla Madonna delle Lacrime.