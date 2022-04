Basket di A1 femminile: a Ragusa la Passalacqua battuta da Schio, domenica in terra veneta la bella

Sarà necessaria gara3 per decretare quale tra la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket A1 femminile e Schio sarà la squadra che conquisterà la finale scudetto. Dopo essere passata sull’1-0 infatti, Ragusa non è riuscita a chiudere i conti in casa e ora si giocherà la bella, domenica, in terra veneta. Partita intensa, in cui le due squadre hanno lottato e non si sono risparmiate su ogni pallone. Schio è stata a lungo avanti nel punteggio dando sempre l’impressione di potere piazzare la zampata decisiva. Punteggio finale 64-71 e tutto rimandato a domenica pomeriggio per gli ultimi 40 minuti da dentro o fuori. “Non abbiamo fatto la migliore difesa di tutta la stagione – commenta coach Gianni Recupido – diciamo che a Schio abbiamo difeso meglio di oggi; ogni allenatore vorrebbe sempre la partita perfetta, ma purtroppo si gioca sempre con avversari, e che avversari in questo caso. Abbiamo lottato e questo è un merito: ci portiamo le cose buone che abbiamo fatto. Resettiamo, andiamo a cercare un’altra impresa a Schio. Ce la rigiochiamo e in fondo è come se tutto cominciasse proprio domenica”.