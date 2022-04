Notte di incendi dolosi a Gela: bruciata l'auto di ex consigliera comunale

Due auto bruciate la scorsa notte a Gela. Intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in via Islanda, nel rione Caposoprano. Il fuoco ha colpito la Lancia Musa di un avvocato, Anna Comandatore, professionista molto nota in città, anche per la sua attività politica. È stata consigliere comunale nel gruppo di Diventerà Bellissima e per il movimento del presidente Nello Musumeci è stata candidata alle regionali di cinque anni fa. L'avvocato, tre anni fa, era tra i candidati alle amministrative nella coalizione di centrodestra. Una settimana fa, le fiamme hanno distrutto la vettura dell'attuale consigliere comunale Alessandra Ascia. Il sindaco Lucio Greco, dopo quel rogo, ha chiesto la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Da alcune settimane, i roghi notturni sono ripresi con notevole intensità.

Sempre stanotte è stata danneggiata anche una Fiat Punto, in via Butera. Le fiamme si sono alzate dopo le due della notte. Il fuoco si è esteso ad un'auto, in sosta a poca distanza. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Anche in questo caso, l'azione è dolosa.