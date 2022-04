Caltanissetta, sequestrate dalla Finanza tredicimila mascherine pericolose

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha effettuato diversi sequestri, in raccordo con le altre Forze di Polizia. In particolare, i militari hanno notato presso uno store all'interno di un noto centro commerciale una variegata quantità di mascherine in vendita riscontrando negli stessi la mancanza dei requisiti sia formali che tecnici previsti dalla legge. Il sequestro, previsto dalla normativa vigente in materia di contraffazione, ha permesso di sequestrare 12.913 mascherine la cui immissione in commercio avrebbe potuto avere conseguenze potenzialmente pericolose.

Nel vallone, nel corso di un ulteriore intervento, i finanzieri di Mussomeli hanno individuato e posto sotto sequestro oltre 3.000 articoli pirotecnici, sprovvisti delle indicazioni per il consumatore e della marcatura "CE".