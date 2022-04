Siracusa, inosservanza a obblighi: giro di vite della Polizia

Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle Volanti, nella mattinata di ieri, hanno arrestato un quarantaduenne siracusano, sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in viale Cadorna mentre si intratteneva con altri due soggetti, uno dei quali già noto alle forze di polizia.

L’uomo, arrestato per il reato di evasione, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.

Inoltre, nell’ambito di detti controlli, nella serata di ieri, i poliziotti hanno denunciato un uomo di 44 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e un altro di 36 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, entrambi assenti al controllo.

Infine, nella tarda serata di ieri, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un giovane di 22 anni trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale.